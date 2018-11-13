Велика Британія почне підготовку до Brexit без угоди, якщо її не схвалить кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Велика Британія буде змушена почати підготовку до реалізації сценарію виходу з Євросоюзу без угоди по Brexit, якщо вона не буде досягнута і підписана до кінця листопада. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела в британському уряді, передає УНН.
За її даними, британська прем’єр-міністерка Тереза Мей на засіданні кабміну в середу попередить його членів, що, якщо вони відмовляться підтримати її проект угоди по Brexit, то уряд з настанням грудня буде готуватися до сценарію Brexit без угоди. “Протягом наступних кількох тижнів кабмін повинен буде вирішити, чи буде відсутність угоди основним сценарієм планування виходу. 1 грудня обговорюється як визначальна дата для цього (варіанту)”, — наводить газета слова урядового джерела.
“Останній тиждень листопада і перший тиждень грудня вважаються періодом, протягом якого багато важких рішень повинні бути прийняті в разі відсутності угоди”, — цитує видання іншого чиновника.
Британський кабмін збереться 14 листопада о 14:00 (16:00 за Києвом) для обговорення чорнового варіанту угоди за умовами Brexit, інформували раніше в уряді. На засіданні його члени розглянуть проект угоди, досягнутої переговорними групами в Брюсселі, а також, як очікується, ухвалять рішення щодо подальших кроків.
Як повідомляв УНН, переговори щодо Brexit наближаються до їх завершення, проте все ще залишаються невирішеними ряд питань щодо умов виходу Великої Британії з Євросоюзу. Про це в понеділок заявила прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза Мей, яка виступила з промовою на банкеті, організованому лордом-мером лондонського Сіті.