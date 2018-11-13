Велика Британія почне підготовку до Brexit без угоди, якщо її не схвалить кабмін

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Велика Британія буде змушена почати підготовку до реалізації сценарію виходу з Євросоюзу без угоди по Brexit, якщо вона не буде досягнута і підписана до кінця листопада. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела в британському уряді, передає УНН.