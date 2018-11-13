Мей: переговори щодо Brexit наближаються до завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Переговори щодо Brexit наближаються до їх завершення, проте все ще залишаються невирішеними ряд питань щодо умов виходу Великої Британії з Євросоюзу. Про це в понеділок заявила прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза Мей, яка виступила з промовою на банкеті, організованому лордом-мером лондонського Сіті, інформує УНН.
“Переговори на нашу виходу (з ЄС) зараз наближаються до кінця. І ми наполегливо працюємо, щоб досягти прогресу за рештою питань в угоді про вихід. Обидві сторони хочуть досягти угоди. Однак те, що ми узгоджуємо, є надзвичайно важким”, — сказала вона, маючи на увазі питання прикордонного режиму між Північною Ірландією і Республікою Ірландія після Brexit, під час обговорення якого Лондон наполягає на недопущенні проведення митного кордону по Ірландському морю. “Британський народ хоче, щоб ми продовжили з Brexit, і я сповнена рішучості реалізувати його. Я хочу, щоб люди знали, що я не поставлю під загрозу то, за що вони проголосували на референдумі”, — сказала вона, зазначивши, що угода по Brexit не буде укладено “за всяку ціну”.
Мей підкреслила, що переговори по Brexit відповідають “національним інтересам”, тому, за її словами, в цьому питанні повинні прийматися “правильні, а не легкі рішення”.
“Будь-яка угода повинна гарантувати, що ми повернемо контроль над нашими законами, кордонами і грошима. Вона повинна забезпечити можливість укладання нових торговельних угод по всьому світу”, — додала глава британського уряду.
Як повідомляв УНН, Європейський союз відхилив ключову пропозицію прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей стосовно Brexit. Як повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді, ситуацію ускладнює той факт, що чотири британських міністра, які виступають проти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, “знаходяться на межі відставки”.