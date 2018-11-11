The Sunday Times: ЄС відхилив ключову пропозицію Терези Мей щодо Brexit

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Європейський союз відхилив ключову пропозицію прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей стосовно Brexit. Як повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді, ситуацію ускладнює той факт, що чотири британських міністра, які виступають проти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, “знаходяться на межі відставки”, інформує УНН.