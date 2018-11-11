The Sunday Times: ЄС відхилив ключову пропозицію Терези Мей щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Європейський союз відхилив ключову пропозицію прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей стосовно Brexit. Як повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді, ситуацію ускладнює той факт, що чотири британських міністра, які виступають проти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, “знаходяться на межі відставки”, інформує УНН.
За словами джерел видання, Мей сподівалася об’єднати свій кабінет і подолати “фінальний бар’єр” у переговорах з ЄС, але на пропозицію створити “незалежний механізм” для усунення проблем із митною угодою в Брюсселі відповіли відмовою. В Євросоюзі заявили, що стежити за дотриманням рішень можливо тільки у рамках Європейського суду.
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9 листопада міністр транспорту Великої Британії Джо Джонсон подав у відставку. “Реальність Brexit стала настільки далекою від того, що колись нам обіцяли, і найдемократичнішим рішенням буде дозволити народу сказати останнє слово”, — прокоментував екс-глава відомства своє рішення. Раніше більше 50 діючих і колишніх глав компаній Сполученого Королівства закликали до проведення загальнонародного голосування за підсумками угоди про вихід країни з Європейського союзу.
Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.