Нобелівські лауреати попередили Мей та Юнкера про негативні наслідки Brexit для науки

“Жорсткий Brexit може завдати істотної шкоди науці, так що члени уряду повинні сісти та послухати нас, — заявив британський біохімік Пол Нерс, нагороджений Нобелівською премією з фізіології у 2001 році. — Нам необхідна угода з ЄС, яка забезпечить заміну тієї частини фінансування науки, яка виявиться втраченою в результаті Brexit, збереже свободу пересування для талановитих вчених і дасть їм відчути, що в цій країні їм раді”.

Серед тисячі співробітників Інституту Френсіса Кріка, який очолює Нерс, 97% впевнені, що жорсткий Brexit зашкодить британській науці, а 82% вважають, що він також згубно позначиться на європейській науці в цілому.

Вихід Сполученого Королівства з європейської спільноти може означати припинення фінансування здійснюваних сторонами зараз спільних наукових проектів. Повернення візових вимог для громадян ЄС, які бажають працювати у Великій Британії, і відсутність для них будь-яких преференцій також серйозно ускладнить життя вченим і британським університетам, зацікавленим у залученні талантів. На сьогоднішній день одна шоста частина викладацького складу в вузах країни — це працюючі в Великій Британії громадяни інших країн ЄС.

В уряді Сполученого Королівства раніше неодноразово заявляв, що домагатиметься тісного наукового співробітництва з країнами ЄС у галузях, що становлять взаємний інтерес, а також введуть режим найбільшого сприяння для висококваліфікованих іммігрантів.

Як раніше інформував УНН, уряд Великої Британії не відпрацьовує сценарії дій на випадок проведення нового референдуму з питання про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Про це заявила в понеділок прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей, відповідаючи на питання депутатів у парламенті країни про те, чи готується її кабінет до чергового плебісциту.