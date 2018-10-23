Нобелівські лауреати попередили Мей та Юнкера про негативні наслідки Brexit для науки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Група вчених, до якої входять 29 лауреатів Нобелівських премій та шість математиків, нагороджених Філдсовськими медалями, направила відкритого листа прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей та голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру. Як повідомило в понеділок увечері агентство Press Association, у листі Сполучене Королівство та ЄС попереджають про негативний ефект, який Brexit може надати на європейську науку, інформує УНН із посиланням на ТАРС.
“Жорсткий Brexit може завдати істотної шкоди науці, так що члени уряду повинні сісти та послухати нас, — заявив британський біохімік Пол Нерс, нагороджений Нобелівською премією з фізіології у 2001 році. — Нам необхідна угода з ЄС, яка забезпечить заміну тієї частини фінансування науки, яка виявиться втраченою в результаті Brexit, збереже свободу пересування для талановитих вчених і дасть їм відчути, що в цій країні їм раді”.
Серед тисячі співробітників Інституту Френсіса Кріка, який очолює Нерс, 97% впевнені, що жорсткий Brexit зашкодить британській науці, а 82% вважають, що він також згубно позначиться на європейській науці в цілому.
Вихід Сполученого Королівства з європейської спільноти може означати припинення фінансування здійснюваних сторонами зараз спільних наукових проектів. Повернення візових вимог для громадян ЄС, які бажають працювати у Великій Британії, і відсутність для них будь-яких преференцій також серйозно ускладнить життя вченим і британським університетам, зацікавленим у залученні талантів. На сьогоднішній день одна шоста частина викладацького складу в вузах країни — це працюючі в Великій Британії громадяни інших країн ЄС.
В уряді Сполученого Королівства раніше неодноразово заявляв, що домагатиметься тісного наукового співробітництва з країнами ЄС у галузях, що становлять взаємний інтерес, а також введуть режим найбільшого сприяння для висококваліфікованих іммігрантів.
Як раніше інформував УНН, уряд Великої Британії не відпрацьовує сценарії дій на випадок проведення нового референдуму з питання про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Про це заявила в понеділок прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, відповідаючи на питання депутатів у парламенті країни про те, чи готується її кабінет до чергового плебісциту.