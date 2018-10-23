Нобелівські лауреати попередили Мей та Юнкера про негативні наслідки Brexit для науки

ukru
Ексклюзив
15:27 • 42150 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 78112 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 126047 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 107934 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 101105 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111001 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 131536 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74598 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82894 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 168903 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 68206 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 116297 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 96099 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 75127 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 73260 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 126022 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 131522 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 168889 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 511095 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 15423 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 17235 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 27069 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55402 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59223 перегляди
Актуальне
Нобелівські лауреати попередили Мей та Юнкера про негативні наслідки Brexit для науки

Нобелівські лауреати попередили Мей та Юнкера про негативні наслідки Brexit для науки

Київ • УНН

 • 7544 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Група вчених, до якої входять 29 лауреатів Нобелівських премій та шість математиків, нагороджених Філдсовськими медалями, направила відкритого листа прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей та голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру. Як повідомило в понеділок увечері агентство Press Association, у листі Сполучене Королівство та ЄС попереджають про негативний ефект, який Brexit може надати на європейську науку, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

“Жорсткий Brexit може завдати істотної шкоди науці, так що члени уряду повинні сісти та послухати нас, — заявив британський біохімік Пол Нерс, нагороджений Нобелівською премією з фізіології у 2001 році. — Нам необхідна угода з ЄС, яка забезпечить заміну тієї частини фінансування науки, яка виявиться втраченою в результаті Brexit, збереже свободу пересування для талановитих вчених і дасть їм відчути, що в цій країні їм раді”.

Серед тисячі співробітників Інституту Френсіса Кріка, який очолює Нерс, 97% впевнені, що жорсткий Brexit зашкодить британській науці, а 82% вважають, що він також згубно позначиться на європейській науці в цілому.

Вихід Сполученого Королівства з європейської спільноти може означати припинення фінансування здійснюваних сторонами зараз спільних наукових проектів. Повернення візових вимог для громадян ЄС, які бажають працювати у Великій Британії, і відсутність для них будь-яких преференцій також серйозно ускладнить життя вченим і британським університетам, зацікавленим у залученні талантів. На сьогоднішній день одна шоста частина викладацького складу в вузах країни — це працюючі в Великій Британії громадяни інших країн ЄС.

В уряді Сполученого Королівства раніше неодноразово заявляв, що домагатиметься тісного наукового співробітництва з країнами ЄС у галузях, що становлять взаємний інтерес, а також введуть режим найбільшого сприяння для висококваліфікованих іммігрантів.

Як раніше інформував УНН, уряд Великої Британії не відпрацьовує сценарії дій на випадок проведення нового референдуму з питання про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Про це заявила в понеділок прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей, відповідаючи на питання депутатів у парламенті країни про те, чи готується її кабінет до чергового плебісциту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44