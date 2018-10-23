Нобелевские лауреаты предупредили Мэй и Юнкера о негативных последствиях Brexit для науки

"Жесткий Brexit может нанести существенный вред науке, так что члены правительства должны присесть и послушать нас, - заявил британский биохимик Пол Нерс, награжденный Нобелевской премией по физиологии в 2001 году. - Нам необходимо соглашение с ЕС, которая обеспечит замену той части финансирования науки, которая окажется потеряна в результате Brexit, сохранит свободу передвижения для талантливых ученых и даст им почувствовать, что в этой стране им рады".

Среди тысячи сотрудников Института Фрэнсиса Крика, который возглавляет Нерс, 97% уверены, что жесткий Brexit повредит британской науке, а 82% считают, что он также пагубно скажется на европейской науке в целом.

Выход Соединенного Королевства из европейского сообщества может означать прекращение финансирования осуществляемых сторонами сейчас совместных научных проектов. Возвращение визовых требований для граждан ЕС, желающих работать в Великобритании, и отсутствие для них каких-либо преференций также серьезно усложнит жизнь ученым и британским университетам, заинтересованным в привлечении талантов. На сегодняшний день одна шестая часть преподавательского состава в вузах страны - это работающие в Великобритании граждане других стран ЕС.

В правительстве Великобритании ранее неоднократно заявлял, что будет добиваться тесного научного сотрудничества со странами ЕС в областях, представляющих взаимный интерес, а также введут режим наибольшего благоприятствования для высококвалифицированных иммигрантов.

Как ранее информировал УНН, правительство Великобритании не отрабатывает сценарии действий на случай проведения нового референдума по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом заявила в понедельник премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов в парламенте страны о том, готовится ее кабинет к очередному плебисцита.