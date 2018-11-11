The Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit

По словам источников издания, госпожа Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенным соглашением в Брюсселе ответили отказом. В ЕС заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

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9 ноября министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку. «Реальность Brexit стала настолько далекой от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово»,—прокомментировал экс-глава ведомства свое решение. Ранее более 50 действующих и бывших глав компаний Соединенного Королевства призвали к проведению общенародного голосования по итогам сделки о выходе страны из Европейского союза.

Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.