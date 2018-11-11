The Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107015 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113960 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151738 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145809 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137131 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128512 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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The Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit

The Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit

Киев  •  УНН

 • 12425 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, ситуацию осложняет тот факт, что четыре британских министра, которые выступают против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, “находятся на грани отставки”, информирует УНН.

По словам источников издания, госпожа Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенным соглашением в Брюсселе ответили отказом. В ЕС заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

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9 ноября министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку. «Реальность Brexit стала настолько далекой от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово»,—прокомментировал экс-глава ведомства свое решение. Ранее более 50 действующих и бывших глав компаний Соединенного Королевства призвали к проведению общенародного голосования по итогам сделки о выходе страны из Европейского союза.

Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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