The Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, ситуацию осложняет тот факт, что четыре британских министра, которые выступают против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, “находятся на грани отставки”, информирует УНН.
По словам источников издания, госпожа Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенным соглашением в Брюсселе ответили отказом. В ЕС заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.
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9 ноября министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку. «Реальность Brexit стала настолько далекой от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово»,—прокомментировал экс-глава ведомства свое решение. Ранее более 50 действующих и бывших глав компаний Соединенного Королевства призвали к проведению общенародного голосования по итогам сделки о выходе страны из Европейского союза.
Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.