The Times повідомила про домовленість Лондона щодо фінансового сектору після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей домовилася з ЄС про те, що британські компанії із надання фінансових послуг матимуть доступ до європейських ринків після виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомила в четвер газета The Times із посиланням на джерела в уряді, передає УНН.
За даними видання, учасники переговорів від Сполученого Королівства і ЄС досягли попередньої угоди з усіх аспектів майбутніх взаємин між Великою Британією та Євросоюзом у сфері послуг, а також обміну інформацією.
Відзначається, що ключові питання, такі як доступ Лондона до єдиного європейського ринку товарів, ще належить вирішити.
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Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.
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Велика Британія і Європейський союз до кінця жовтня цього року повинні вирішити три важливих питання, які б дозволили здійснити “Brexit” із дотриманням інтересів сторін: завершити узгодження договору про вихід з ЄС, вирішити проблему кордону з Ірландією і виробити формат майбутніх відносин.