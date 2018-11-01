The Times повідомила про домовленість Лондона щодо фінансового сектору після Brexit

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей домовилася з ЄС про те, що британські компанії із надання фінансових послуг матимуть доступ до європейських ринків після виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомила в четвер газета The Times із посиланням на джерела в уряді, передає УНН.