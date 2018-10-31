Лондон розраховує на укладення договору з ЄС 21 листопада

“Я буду радий надати дані комітету, коли оформлення угоди буде завершено. Зараз я вважаю, що для цього підійде 21 листопада”, — наводить агентство фрагмент із листа міністра, адресованого голові парламентського комітету у справах Brexit Хіларі Бенну.

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У свою чергу, міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймон Ковно вважає за можливе укладення угоди щодо Brexit у листопаді, але підкреслює, що сторони повинні спиратися на прийняті зобов’язання. “Я думаю, що можливо укласти угоду в листопаді”, — сказав Ковні на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном в Парижі.

Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

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Велика Британія і Європейський союз до кінця жовтня цього року повинні вирішити три важливих питання, які б дозволили здійснити “Brexit” із дотриманням інтересів сторін: завершити узгодження договору про вихід з ЄС, вирішити проблему кордону з Ірландією і виробити формат майбутніх відносин.