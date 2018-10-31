Лондон рассчитывает на заключение договора с ЕС 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) Доминик Рааб рассчитывает, что 21 ноября будет утверждено соглашение между ЕС и Соединенным Королевством, сообщает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
Я буду рад предоставить данные комитету, когда оформление соглашения будет завершено. Сейчас я полагаю, что для этого подойдет 21 ноября",— приводит агентство фрагмент из письма министра, адресованного председателю парламентского комитета по делам Brexit Хилари Бенн.
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В свою очередь, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковни считает возможным заключение соглашения по Brexit в ноябре, но подчеркивает, что стороны должны опираться на принятые обязательства. "Я думаю, что возможно заключить соглашение в ноябре“,— сказал Ковни на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже
Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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Великобритания и Европейский союз до конца октября этого года должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить “Brexit” с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из ЕС, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих отношений.