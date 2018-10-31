Лондон рассчитывает на заключение договора с ЕС 21 ноября

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 14308 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109143 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117209 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155765 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148469 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129155 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Лондон рассчитывает на заключение договора с ЕС 21 ноября

Лондон рассчитывает на заключение договора с ЕС 21 ноября

Киев  •  УНН

 • 7065 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) Доминик Рааб рассчитывает, что 21 ноября будет утверждено соглашение между ЕС и Соединенным Королевством, сообщает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.

Я буду рад предоставить данные комитету, когда оформление соглашения будет завершено. Сейчас я полагаю, что для этого подойдет 21 ноября",— приводит агентство фрагмент из письма министра, адресованного председателю парламентского комитета по делам Brexit Хилари Бенн.

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В свою очередь, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковни считает возможным заключение соглашения по Brexit в ноябре, но подчеркивает, что стороны должны опираться на принятые обязательства. "Я думаю, что возможно заключить соглашение в ноябре“,— сказал Ковни на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже

Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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Великобритания и Европейский союз до конца октября этого года должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить “Brexit” с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из ЕС, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих отношений.

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