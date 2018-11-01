The Times сообщила о договоренности Лондона по финансовому сектору после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй договорилась с ЕС о том, что британские компании по предоставлению финансовых услуг будут иметь доступ к европейским рынкам после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила в четверг газета The Times со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.
По данным издания, участники переговоров от Соединенного Королевства и ЕС достигли предварительного соглашения по всем аспектам будущих взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом в сфере услуг, а также обмена информацией.
Отмечается, что ключевые вопросы, такие как доступ Лондона к единому европейскому рынку товаров, еще предстоит решить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон рассчитывает на заключение договора с ЕС 21 ноября
Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нобелевские лауреаты предупредили Мэй и Юнкера о негативных последствиях Brexit для науки
Великобритания и Европейский союз до конца октября этого года должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить “Brexit” с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из ЕС, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих отношений.