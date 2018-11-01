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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 117341 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155920 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148520 просмотра

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The Times сообщила о договоренности Лондона по финансовому сектору после Brexit

The Times сообщила о договоренности Лондона по финансовому сектору после Brexit

Киев  •  УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй договорилась с ЕС о том, что британские компании по предоставлению финансовых услуг будут иметь доступ к европейским рынкам после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила в четверг газета The Times со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.

По данным издания, участники переговоров от Соединенного Королевства и ЕС достигли предварительного соглашения по всем аспектам будущих взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом в сфере услуг, а также обмена информацией.

Отмечается, что ключевые вопросы, такие как доступ Лондона к единому европейскому рынку товаров, еще предстоит решить.

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Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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Великобритания и Европейский союз до конца октября этого года должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить “Brexit” с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из ЕС, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих отношений.

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