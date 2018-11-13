Мэй: переговоры по Brexit близятся к завершению

“Переговоры по нашему выходу (из ЕС) сейчас приближаются к концу. И мы упорно работаем, чтобы достичь прогресса по оставшимся вопросам в соглашении о выходе. Обе стороны хотят достичь соглашения. Однако то, что мы согласовываем, является чрезвычайно трудным”, — сказала она, имея ввиду вопрос пограничного режима между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, при обсуждении которого Лондон настаивает на недопущении проведения таможенной границы по Ирландскому морю. “Британский народ хочет, чтобы мы продолжили с Brexit, и я полна решимости реализовать его. Я хочу, чтобы люди знали, что я не поставлю под угрозу то, за что они проголосовали на референдуме”, — сказала она, отметив, что сделка по Brexit не будет заключена “любой ценой”.

Мэй подчеркнула, что переговоры по Brexit соответствуют “национальным интересам”, поэтому, по ее словам, в этом вопросе должны приниматься “правильные, а не легкие решения”.

“Любая сделка должна гарантировать, что мы вернем контроль над нашими законами, границами и деньгами. Она должна обеспечить возможность заключения новых торговых соглашений по всему миру”, — добавила глава британского правительства.

Как сообщал УНН, Европейский союз отклонил ключевую предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, ситуацию осложняет тот факт, что четыре британских министра, которые выступают против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, “находятся на грани отставки”.