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Великобритания начнет подготовку к Brexit без соглашения, если ее не одобрит Кабмин

Великобритания начнет подготовку к Brexit без соглашения, если ее не одобрит Кабмин

Киев  •  УНН

 • 13684 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Великобритания будет вынуждена начать подготовку к реализации сценария выхода из Евросоюза без соглашения по Brexit, если оно не будет достигнуто и подписано до конца ноября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве, передает УНН.

По ее данным, британская премьер-министресса Тереза Мэй на заседании кабмина в среду предупредит его членов, что, если они откажутся поддержать ее проект соглашения по Brexit, то правительство с наступлением декабря будет готовиться к сценарию Brexit без сделки. “В течение следующих нескольких недель кабмин должен будет решить, будет ли отсутствие сделки основным сценарием планирования выхода. 1 декабря обсуждается в качестве определяющей даты для этого (варианта)”, — приводит газета слова правительственного источника.

“Последняя неделя ноября и первая неделя декабря считаются периодом, в течение которого много трудных решений должны быть приняты в случае отсутствия сделки”, — цитирует издание другого чиновника.

Британский кабмин соберется 14 ноября в 14:00 (16:00 по Киеву) для обсуждения чернового варианта соглашения по условиям Brexit, информировали ранее в правительстве. На заседании его члены рассмотрят проект сделки, достигнутой переговорными группами в Брюсселе, а также, как ожидается, примут решение относительно дальнейших шагов.

Как сообщал УНН, переговоры по Brexit приближаются к их завершению, однако все еще остаются нерешенными ряд вопросов об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в понедельник заявила премьер-министресса Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй, которая выступила с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

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