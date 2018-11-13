Великобритания начнет подготовку к Brexit без соглашения, если ее не одобрит Кабмин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Великобритания будет вынуждена начать подготовку к реализации сценария выхода из Евросоюза без соглашения по Brexit, если оно не будет достигнуто и подписано до конца ноября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве, передает УНН.
По ее данным, британская премьер-министресса Тереза Мэй на заседании кабмина в среду предупредит его членов, что, если они откажутся поддержать ее проект соглашения по Brexit, то правительство с наступлением декабря будет готовиться к сценарию Brexit без сделки. “В течение следующих нескольких недель кабмин должен будет решить, будет ли отсутствие сделки основным сценарием планирования выхода. 1 декабря обсуждается в качестве определяющей даты для этого (варианта)”, — приводит газета слова правительственного источника.
“Последняя неделя ноября и первая неделя декабря считаются периодом, в течение которого много трудных решений должны быть приняты в случае отсутствия сделки”, — цитирует издание другого чиновника.
Британский кабмин соберется 14 ноября в 14:00 (16:00 по Киеву) для обсуждения чернового варианта соглашения по условиям Brexit, информировали ранее в правительстве. На заседании его члены рассмотрят проект сделки, достигнутой переговорными группами в Брюсселе, а также, как ожидается, примут решение относительно дальнейших шагов.
Как сообщал УНН, переговоры по Brexit приближаются к их завершению, однако все еще остаются нерешенными ряд вопросов об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в понедельник заявила премьер-министресса Соединенного Королевства Тереза Мэй, которая выступила с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.