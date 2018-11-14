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После пяти часов обсуждений правительство Великобритании одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit

После пяти часов обсуждений правительство Великобритании одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Британский кабинет министров одобрил текст проекта соглашения с ЕС об условиях выхода из общества (Brexit). Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила по итогам пятичасового совещания с членами правительства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Коллективное решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала Мэй.

Ранее Великобритания и Евросоюз достигли предварительного соглашения о Brexit после переговоров, которые продолжались более года, однако теперь британскому премьеру Терезе Мэй нужно было добиться одобрения соглашения кабинетом и, что еще сложнее, парламентом.

Как сообщал УНН, 25 ноября может состояться саммит для окончательного принятия соглашения о Brexit, если его одобрит кабинет Мэй, сказали дипломатические источники.

Непонятно, когда британский парламент может провести голосование о соглашении с ЕС. Для одобрения соглашения необходимы голоса около 320 депутатов из 650.

Добавим, что Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июне 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.

Напомним, согласно данным опроса, жители Великобритании готовы отбросить Brexit и оставить свою страну в составе ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй неоднократно исключала очередной референдум по этому вопросу.

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