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Єврокомісія опублікувала текст документа щодо Brexit

Єврокомісія опублікувала текст документа щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єврокомісія опублікувала в середу текст фінального проекту угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) обсягом 585 сторінок, повідомляє УНН з посиланням на відповідний документ.

Текст розміщений на сайті Єврокомісії під заголовком: “Проект угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського союзу і Європейського співтовариства з атомної енергетики, узгоджений на рівні переговорників 14 листопада 2018 року”.

У документі вказується, що фінальний проект угоди про вихід Великої Британії з ЄС (Brexit) дозволить Лондону продовжити перехідний період, якщо рішення щодо кордону з Ірландією не буде вжито до 1 липня 2020 року.

Поки майбутній формат відносин між Великою Британією та ЄС не буде остаточно визначено, сторони продовжуватимуть перебувати в єдиній митній території, яка включатиме в себе і Північну Ірландію. “До тих пір, поки майбутні відносини не почнуть застосовуватися, повинна бути заснована єдина митна територія між ЄС і Сполученим Королівством. Відповідно, Північна Ірландія — це така ж митна територія, як і Велика Британія”, — сказано в документі.

Північна Ірландія, яка входить до складу Великої Британії, залишиться в митному союзі з ЄС на весь перехідний період після Brexit, зберігши при цьому відкритий доступ на британський ринок, підкреслюється в тексті. Одночасно Лондон і Брюссель домовилися про взаємний доступ на ринки один одного на підставі принципу еквівалентності.

Нагадуємо, після п’яти годин обговорень уряд Британії схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

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