В ЕС заявили о поддержке проекта соглашения по Brexit

Главный переговорщик Европейского Союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что "27 государств-членов ЕС объединены вокруг достигнутого с Великобританией соглашения относительно выхода страны из ЕС", пишет издание.

Он отметил, что переходной период после Brexit является "периодом постепенного выхода, а не началом будущих отношений". С его слов, каждая из сторон будет иметь "полный контроль" после переходного периода.

Барнье также заявил, что существует "неопределенность" относительно того, что будет после переходного периода.

Накануне главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье допустил возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Европейского Союза до конца 2022 года.

Как сообщал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.

Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) в 585 страниц.