У ЄС заявили про підтримку проекту угоди щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Навколо проекту досягнутої з Великою Британією угоди про вихід країни з Євросоюзу "об'єднані" усі 27 країн, які залишаються у ЄС. Про це з посиланням на слова головного переговірника Європейського Союзу щодо Brexit Мішеля Барньє повідомляє Sky News, передає УНН.
Головний переговірник Європейського Союзу щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що "27 держав-членів ЄС об'єднані навколо досягнутої з Великою Британією угоди щодо виходу країни з ЄС", пише видання.
Він зазначив, що перехідний період після Brexit є "періодом поступового виходу, а не початком майбутніх відносин". З його слів, кожна зі сторін матиме "повний контроль" після перехідного періоду.
Барньє також заявив, що існує "невизначеність" відносно того, що буде після перехідного періоду.
Напередодні головний переговірник Євросоюзу щодо Brexit Мішель Барньє допустив можливість продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу до кінця 2022 року.
Як повідомляв УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання у Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Переговори щодо Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.
14 листопада уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС по Brexit .
Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) обсягом 585 сторінок.