У ЄС заявили про підтримку проекту угоди щодо Brexit

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Навколо проекту досягнутої з Великою Британією угоди про вихід країни з Євросоюзу "об'єднані" усі 27 країн, які залишаються у ЄС. Про це з посиланням на слова головного переговірника Європейського Союзу щодо Brexit Мішеля Барньє повідомляє Sky News, передає УНН.