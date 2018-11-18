The Guardian: Переходный период Brexit могут продолжить

Об этой идее Барнье сообщил на специальном совещании с послами 27 государств - членов ЕС. По его мнению, подобная перспектива позволила бы Брюсселю ещё два года дополнительно вести переговоры о торговых отношениях с Лондоном, при этом Соединенное Королевство продолжала бы подчиняться правилам ЕС и без права голоса осуществляла бы взносы в его бюджет, пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британские военные разрабатывают чрезвычайный план на случай срыва сделки по Brexit

Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.