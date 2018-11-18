The Guardian: Переходный период Brexit могут продолжить
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье допустил возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Европейского союза до конца 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Guardian.
Об этой идее Барнье сообщил на специальном совещании с послами 27 государств - членов ЕС. По его мнению, подобная перспектива позволила бы Брюсселю ещё два года дополнительно вести переговоры о торговых отношениях с Лондоном, при этом Соединенное Королевство продолжала бы подчиняться правилам ЕС и без права голоса осуществляла бы взносы в его бюджет, пишет издание.
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Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.