Британські військові розробляють надзвичайний план на випадок зриву угоди щодо Brexit

За даними видання, близько 20 офіцерів, які зазвичай контролюють хід операції Temperer, у рамках якої військовослужбовці надають допомогу поліції у разі терористичних актів, отримали наказ прискорити підготовку до можливого сценарію Brexit без угоди. Група зосередить увагу на тому, яким чином військові могли б допомогти поліції підтримувати громадський порядок, як лікарні будуть забезпечуватися медикаментами і як не допустити транспортного колапсу в графстві Кент, де знаходиться поромна переправа, що з’єднує Велику Британію з континентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стакан валлійського віскі допоміг Терезі Мей зняти стрес після прийняття проекту угоди щодо Brexit

Передбачається, що Міноборони зможе вже в першу добу відправити на допомогу поліції близько 1200 військовослужбовців, які будуть знаходитися на цілодобовому чергуванні, а потім збільшити це число до 10 тисяч.

Як раніше інформував УНН, 13 листопада Велика Британія і Євросоюз досягли угоди стосовно Brexit, який відбудеться 29 березня 2019 року. На наступний день Тереза ​​Мей зіткнулася зі серйозним політичним тиском у зв’язку з тим, що багато хто з її колег усередині правлячої Консервативної партії не згодні з прийнятим її кабінетом проектом угоди щодо Brexit. Так, вже у четвер, на наступний день після узгодження урядом проекту угоди, відразу чотири члени команди Мей, у тому числі міністр із питань Brexit Домінік Рааб та міністр праці та у справах пенсій Естер Маквей, подали у відставку. Вони порахували його занадто великою поступкою Брюсселю, що йде врозріз із тим, за що британці проголосували на референдумі 2016 року.

За даними телеканалу Sky News, група консерваторів-євроскептиків отримала достатню підтримку для того, щоб ініціювати в парламенті голосування з питання про довіру Мей. Для зміщення лідера Консервативної партії у голосуванні в Палаті громад повинні взяти участь всі 316 депутатів депутатів-консерваторів. Щоб утримати свій пост, Мей знадобиться проста більшість голосів, після чого вона буде захищена від повторення цієї процедури протягом як мінімум року. У разі поразки глави уряду партії належить обрати нового лідера, на що відводиться три місяці.