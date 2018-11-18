Британские военные разрабатывают чрезвычайный план на случай срыва сделки по Brexit

По данным издания, около 20 офицеров, которые обычно контролируют ход операции Temperer, в рамках которой военнослужащие оказывают помощь полиции в случае террористических актов, получили приказ ускорить подготовку к возможному сценарию Brexit без соглашения. Группа сосредоточит внимание на том, каким образом военные могли бы помочь полиции поддерживать общественный порядок, как больницы будут обеспечиваться медикаментами и как не допустить транспортного коллапса в графстве Кент, где находится паромная переправа, соединяющая Великобританию с континентом.

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Предполагается, что Минобороны сможет уже в первые сутки отправить на помощь полиции около 1200 военнослужащих, будут находиться на круглосуточном дежурстве, а затем увеличить это число до 10 тысяч.

Как ранее информировал УНН, 13 ноября Великобритания и Евросоюз достигли соглашения относительно Brexit, который состоится 29 марта 2019 года. На следующий день Тереза ​​Мэй столкнулась с серьезным политическим давлением в связи с тем, что многие из её коллег внутри правящей Консервативной партии не согласны с принятым её кабинетом проектом соглашения по Brexit. Так, уже в четверг, на следующий день после согласования правительством проекта соглашения, сразу четыре члена команды Мэй, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку. Они посчитали его слишком большой уступкой Брюсселю, что идет вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.

По данным телеканала Sky News, группа консерваторов-евроскептиков получила достаточную поддержку для того, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии Мэй. Для смещения лидера Консервативной партии в голосовании в Палате общин должны принять участие все 316 депутатов депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение одного года. В случае поражения главы правительства партии предстоит выбрать нового лидера, на что отводится три месяца.