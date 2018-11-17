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Стакан валлійського віскі допоміг Терезі Мей зняти стрес після прийняття проекту угоди щодо Brexit

Стакан валлійського віскі допоміг Терезі Мей зняти стрес після прийняття проекту угоди щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Валлійський віскі допоміг прем’єр-міністерці Великої Британії Терезі Мей зняти напругу після тривалого засідання кабінету міністрів, на якому в минулу середу був схвалений проект угоди про вихід країни з Європейського союзу. Глава британського уряду в інтерв’ю газеті Daily Mail розповіла про деякі подробиці зі свого приватного життя на тлі історичного процесу Brexit, інформує УНН.

Прем’єр-міністерка зазначила, що велику підтримку їй надав її чоловік Філіп, який і налив їй віскі, коли вона прийшла додому після п’ятигодинного обговорення угоди по Brexit з кабінетом міністрів. “Ці останні кілька днів були досить важкими. Коли я увійшла до квартири у середу пізно ввечері близько 23:00 Філіп насамперед налив мені валлійського віскі Penderyn”, — сказала Мей, зазначивши, що час від часу вона також п’є шотландський скотч.

Потім пара повечеряла приготованими Філіпом тостами із бобами, після чого чоловік британської прем’єрки помив посуд. Мей за допомогою жартів ухилилася від відповіді на питання, чи втратила вона сон у зв’язку з останніми політичними подіями у її житті, вказавши, що його якість залежить від “фортеці віскі” і від того, як багато “його налив Філіп”.

“Ми одружені 38 років, це довгий термін. Він моя скеля. Дуже важливо, щоб був хтось, хто підтримує вас, не бере участі в тонкощах політики, але надає людську підтримку”, — сказала прем’єр-міністр.

Як раніше інформував УНН, 13 листопада Великобританія і Євросоюз досягли угоди стосовно Brexit, який відбудеться 29 березня 2019 року. На наступний день Тереза ​​Мей зіткнулася зі серйозним політичним тиском у зв’язку з тим, що багато хто з її колег усередині правлячої Консервативної партії не згодні з прийнятим її кабінетом проектом угоди щодо Brexit. Так, вже у четвер, на наступний день після узгодження урядом проекту угоди, відразу чотири члени команди Мей, у тому числі міністр із питань Brexit Домінік Рааб та міністр праці та у справах пенсій Естер Маквей, подали у відставку. Вони порахували його занадто великою поступкою Брюсселю, що йде врозріз із тим, за що британці проголосували на референдумі 2016 року.

За даними телеканалу Sky News, група консерваторів-євроскептиків отримала достатню підтримку для того, щоб ініціювати в парламенті голосування з питання про довіру Мей. Для зміщення лідера Консервативної партії у голосуванні в Палаті громад повинні взяти участь всі 316 депутатів депутатів-консерваторів. Щоб утримати свій пост, Мей знадобиться проста більшість голосів, після чого вона буде захищена від повторення цієї процедури протягом як мінімум року. У разі поразки глави уряду партії належить обрати нового лідера, на що відводиться три місяці.

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