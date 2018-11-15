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Британський міністр щодо Brexit оголосив про відставку

Британський міністр щодо Brexit оголосив про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit) Домінік Рааб заявив, що подав у відставку. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Сьогодні я подав у відставку як міністр з питань Brexit. Я не можу c чистою совістю підтримати умови, пропоновані для нашої угоди з Євросоюзом", - зазначив британський міністр.

До повідомлення він прикріпив свій лист до прем'єр-міністра Великої Британії, що пояснює причини такого рішення.

Заява Рааба з'явилася після того, як уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Британії з ЄС (Brexit) обсягом 585 сторінок.

Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року. Вихід з ЄС підтримали у Британії під час референдуму в червні 2016 року зі 51,9% в порівнянні з 48,1% голосів проти.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.

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