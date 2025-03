Британский министр по Brexit объявил об отставке

"Сегодня я подал в отставку в качестве министра по вопросам Brexit. Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом", - отметил британский министр.

К сообщению он прикрепио свое письмо к премьер-министру Великобритании, объясняющее причины такого решения.

Заявление Рааба появилось после того, как правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.

Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июне 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.