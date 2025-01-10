Ночная атака дронов на Киевскую область: ПВО работает в девяти областях Украины

В ночь на 10 января российские захватчики в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область. Сейчас в регионе работают силы ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальную карту воздушных тревог Украины и Telegram Киевской областной военной администрации.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям - говорится в заметке.

Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.

Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фотографировать, не снимать на видео и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 01:23 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, но это не означает, что там действительно тревога, поскольку эти территории сейчас временно оккупированы.