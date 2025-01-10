Ночная атака дронов на Киевскую область: ПВО работает в девяти областях Украины
Киев • УНН
российские оккупанты атакуют Киевскую область беспилотниками ночью 10 января. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, силы ПВО работают по целям.
В ночь на 10 января российские захватчики в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область. Сейчас в регионе работают силы ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальную карту воздушных тревог Украины и Telegram Киевской областной военной администрации.
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям
Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.
Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фотографировать, не снимать на видео и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 01:23 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и Крым, но это не означает, что там действительно тревога, поскольку эти территории сейчас временно оккупированы.