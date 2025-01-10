Нічна атака дронів на Київщину: ППО працює в дев'яти областях України
Київ • УНН
Російські окупанти атакують Київську область безпілотниками вночі 10 січня. Повітряна тривога оголошена в дев'яти областях України, сили ППО працюють по цілях.
В ніч проти 10 січня російські загарбники вкотре намагаються атакувати Київську область. Наразі в регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційну карту повітряних тривог України та Telegram Київської обласної військової адміністрації.
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Також у КОВА закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, подбавши про власну безпеку.
Крім того, дотримуватися інформаційної тиші - не фотографувати, не знімати на відео і не викладати в мережу роботу українських захисників.
Де оголосили повітряну тривогу
Станом на 01:23 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, але це не означає, що там дійсно тривога, оскільки ці території наразі тимчасово окуповані.