Нічна атака дронів на Київщину: ППО працює в дев'яти областях України

В ніч проти 10 січня російські загарбники вкотре намагаються атакувати Київську область. Наразі в регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційну карту повітряних тривог України та Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях - йдеться у дописі.

Також у КОВА закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, подбавши про власну безпеку.

Крім того, дотримуватися інформаційної тиші - не фотографувати, не знімати на відео і не викладати в мережу роботу українських захисників.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 01:23 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, але це не означає, що там дійсно тривога, оскільки ці території наразі тимчасово окуповані.