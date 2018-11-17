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Стакан валлийского виски помог Терезе Мэй снять стресс после принятия проекта соглашения по Brexit

Киев  •  УНН

 • 10385 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Валлийский виски помог премьер-министрессе Великобритании Терезе Мэй снять напряжение после длительного заседания кабинета министров, на котором в минувшую среду был одобрен проект соглашения о выходе страны из Европейского союза. Глава британского правительства в интервью газете Daily Mail рассказала о некоторых подробностях из своей частной жизни на фоне исторического процесса Brexit, информирует УНН.

Премьер-министресса отметила, что большую поддержку ей оказал её муж Филипп, и налил ей виски, когда она пришла домой после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров. “Эти последние несколько дней были довольно тяжелыми. Когда я вошла в квартиру в среду поздно вечером около 23:00, Филипп прежде всего налил мне валлийского виски Penderyn”, — сказала Мэй, отметив, что время от времени она также пьет шотландский скотч.

Затем пара поужинала приготовленными Филиппом тостами с бобами, после чего муж британской премьерки помыл посуду. Мэй с помощью шутки уклонилась от ответа на вопрос, потеряла ли она сон в связи с последними политическими событиями в её жизни, указав, что его качество зависит от “крепости виски” и от того, как много “его налил Филипп”.

“Мы женаты 38 лет, это долгий срок. Он моя скала. Очень важно, чтобы был кто-то, кто поддерживает вас, не участвует в тонкостях политики, но предоставляет человеческую поддержку”, — сказала премьер-министр.

Как ранее информировал УНН, 13 ноября Великобритания и Евросоюз достигли соглашения относительно Brexit, который состоится 29 марта 2019 года. На следующий день Тереза ​​Мэй столкнулась с серьезным политическим давлением в связи с тем, что многие из ее коллег внутри правящей Консервативной партии не согласны с принятым ее кабинетом проектом соглашения по Brexit. Так, уже в четверг, на следующий день после согласования правительством проекта сделки, сразу четыре члена команды Мэй, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку. Они посчитали его слишком большой уступкой Брюсселю, что идет вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.

По данным телеканала Sky News, группа консерваторов-евроскептиков получила достаточную поддержку для того, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии Мэй. Для смещения лидера Консервативной партии в голосовании в Палате общин должны принять участие все 316 депутатов депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.

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