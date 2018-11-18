The Guardian: Перехідний період Brexit можуть продовжити

Про цю ідею Барньє повідомив на спеціальній нараді з послами 27 держав — членів ЄС. На його думку, подібна перспектива дозволила б Брюсселю ще два роки додатково вести переговори про торговельні відносини з Лондоном, при цьому Сполучене Королівство продовжувала б підкорятися правилам ЄС і без права голосу здійснювала б внески до його бюджету, пише видання.

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Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.