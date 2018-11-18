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The Guardian: Перехідний період Brexit можуть продовжити

The Guardian: Перехідний період Brexit можуть продовжити

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Головний парламентер Євросоюзу щодо Brexit Мішель Барньє допустив можливість продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу до кінця 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету The Guardian.

Про цю ідею Барньє повідомив на спеціальній нараді з послами 27 держав — членів ЄС. На його думку, подібна перспектива дозволила б Брюсселю ще два роки додатково вести переговори про торговельні відносини з Лондоном, при цьому Сполучене Королівство продовжувала б підкорятися правилам ЄС і без права голосу здійснювала б внески до його бюджету, пише видання.

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Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

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