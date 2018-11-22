Мадрид высказал недовольство соглашением по Brexit

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство "раздражено" тем, что в соглашении о Brexit, подготовленном для выхода Великобритании из Европейского Союза, не указано, что будущее Гибралтара должно решаться непосредственно должностными лицами в Мадриде и Лондоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.