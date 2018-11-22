Мадрид высказал недовольство соглашением по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство "раздражено" тем, что в соглашении о Brexit, подготовленном для выхода Великобритании из Европейского Союза, не указано, что будущее Гибралтара должно решаться непосредственно должностными лицами в Мадриде и Лондоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Санчес заявил накануне, что этот вопрос является двусторонним вопросом и является "важным" для Испании. Он повторил свою угрозу, что Испания будет голосовать против запланированного соглашения, если ее интересы не будут приняты во внимание.
Великобритания настаивает на том, что Гибралтар является частью Соединенного Королевства, но Испания утверждает, что это не так. Мадрид никогда не отказывался от требований о распространении на него своего суверенитета.
19 ноября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о поддержке проекта достигнутого с Великобританией соглашения о выходе страны из Евросоюза всеми 27 странами, остающимися в ЕС.
Ранее Барнье допустил возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Европейского Союза до конца 2022 года.
Как сообщал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года.
14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.
Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) в 585 страниц.