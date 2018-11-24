Испания договорилась с Британией относительно Гибралтара: вето с соглашения по Brexit снято
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Испания снимает свое вето с соглашения по Brexit после достижения соглашения по вопросу Гибралтара. Об этом заявил в субботу глава правительства Испании Педро Санчес, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Европа и Великобритания согласились на требования, указанные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра (25 ноября, на экстренном саммите ЕС) по (соглашение по) Brexit", - сказал премьер.
По его словам, "вопрос Гибралтара - ключевой для Испании".
"Мы сделали решительный шаг вперед и обладаем абсолютным гарантиями, чтобы урегулировать конфликт, который продолжается более 300 лет", - уточнил Санчес.
Он пояснил, что "Испания будет вести прямые переговоры с Великобританией относительно Гибралтара".
Премьер добавил, что после выхода Великобритании из ЕС "отношения между Гибралтаром и Евросоюзом, политические, юридические и географические, будут проходить через Испанию". Глава кабмина сказал, что гарантии достигнутых договоренностей будут предоставлены "в письменной форме".
По словам Санчеса, "Европейский совет и Еврокомиссия исключают, что статья 184 (соглашения по Brexit, которая вызвала разногласия между Мадридом и Лондоном) будет применяться" в будущих отношений Гибралтара с ЕС, а "также в территориальной сфере".
Как отмечает издание, данная статья не определяла четко, что будущие отношения между заморской территорией и Брюсселем должны получить одобрение Испании и не должны быть урегулированы на двусторонней основе между Великобританией и Евросоюзом.
Премьер заверил, что, помимо прочего, "соглашения, затрагивающие Гибралтар, должны идти отдельно от тех, которые имеют место между Соединенным Королевством и ЕС". По словам Санчеса, это предполагает "новый подход к отношениям с Гибралтаром на европейском уровне".
Напомним, 25 ноября в Брюсселе должен состояться экстренный саммит глав государств и правительств ЕС. На нем, как ожидается, будет одобрен проект соглашения по Brexit. Мадрид угрожал наложить вето на сделку, поскольку были проигнорированы его замечания по Гибралтара.