Іспанія не отримала достатніх гарантій щодо Гібралтару
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Іспанія не отримала достатніх гарантій по з Гібралтару після того, як Велика Британія вийде з ЄС (Brexit). Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес в посольстві Іспанії на Кубі, куди він прибув у четвер з офіційним візитом.
“Іспанія не отримала достатніх гарантій щодо Гібралтару, необхідно дочекатися розгляду питання в Брюсселі. Іспанія залишає за собою право накласти вето на цю угоду”, — заявив Санчес.
Прем’єр-міністр підкреслив, що проведення екстреного саміту ЄС, запланованого на 25 листопада в Брюсселі, може опинитися під загрозою, якщо інтереси Іспанії в цьому питанні не врахують.
Як повідомляв УНН, за підсумками переговорів між головою уряду Великої Британії Терезою Мей та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом позиції двох країн щодо Brexit значно відрізняються.