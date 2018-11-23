Іспанія не отримала достатніх гарантій щодо Гібралтару

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Іспанія не отримала достатніх гарантій по з Гібралтару після того, як Велика Британія вийде з ЄС (Brexit). Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес в посольстві Іспанії на Кубі, куди він прибув у четвер з офіційним візитом.