Испания не получит достаточных гарантий касательно Гибралтара
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Испания не получила достаточных гарантий по поводу Гибралтара после того, как Великобритания выйдет из ЕС (Brexit). Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление премьер-министр Испании Педро Санчес в посольстве Испании на Кубе, куда он прибыл в четверг с официальным визитом.
“Испания не получила достаточных гарантий касательно Гибралтара, необходимо дождаться рассмотрения вопроса в Брюсселе. Испания оставляет за собой право наложить вето на это соглашение”, — заявил Санчес.
Премьер-министр подчеркнул, что проведение экстренного саммита ЕС, намеченного на 25 ноября в Брюсселе, может оказаться под угрозой, если интересы Испании в этом вопросе не учтут.
Как сообщал УНН, по итогам переговоров между председателем правительства Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Испании Педро Санчесом позиции двух стран по Brexit значительно отличаются.