Іспанія не змогла домовитись з Великою Британією щодо Brexit

“Після моєї розмови з Терезою Мей наші позиції як і раніше далекі. Мій уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії. Якщо не буде змін, ми заблокуємо (угоду — ред.) Brexit”, — написав глава уряду Іспанії у своєму мікроблозі Twitter.

Раніше влада Іспанії заявила, що Лондон і Брюссель повелися віроломно в питанні статусу Гібралтару, змінивши в останній момент на прохання британської прем’єр-міністерки Терези Мей політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Сполученим Королівством.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд “роздратований” тим, що в угоді про Brexit, підготовленій для виходу Великої Британії з Європейського Союзу, не вказано, що майбутнє Гібралтару має вирішуватися безпосередньо посадовими особами у Мадриді і Лондоні. Велика Британія наполягає на тому, що Гібралтар є частиною Сполученого Королівства, але Іспанія стверджує, що це не так. Мадрид ніколи не відмовлявся від вимог про поширення на нього свого суверенітету.

Нагадаємо також, що лідери 27 держав-членів Європейського Союзу в неділю, 25 листопада, представлять спільну заяву, що охоплює низку неузгоджених питань в контексті Brexit, зокрема питання рибальства, екологічних стандартів і Гібралтару.