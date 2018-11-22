ЗМІ: Мадрид звинуватив Лондон і Брюссель в віроломній поведінці з питання Гібралтару

Як уточнив дипломат, попередні версії декларації враховували позицію Іспанії з питання Гібралтару.

Як уточнює Europa Press, нинішнє формулювання декларації можна було б інтерпретувати так, що питання Гібралтару в майбутньому зможуть обговорювати Лондон і Брюссель. У свою чергу іспанська сторона наполягає на тому, що гібралтарське питання повинні обговорювати Лондон і Мадрид. У четвер агентство Reuters повідомило, що Іспанія буде голосувати проти проекту угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу через те, що в документі в його нинішньому вигляді недостатньо чітко визначено питання про Гібралтар.

Гібралтар є заморською територією Великої Британії, що заперечує Іспанія. Вона увійшла в ЄС в складі Сполученого Королівства в 1973 році.

Як повідомляв УНН, лідери 27 держав-членів Європейського Союзу в неділю, 25 листопада, представлять спільну заяву, що охоплює низку неузгоджених питань в контексті Brexit, зокрема питання рибальства, екологічних стандартів і Гібралтару.