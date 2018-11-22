СМИ: Мадрид обвинил Лондон и Брюссель в вероломном поведении по вопросу Гибралтара

Как уточнил дипломат, предыдущие версии декларации учитывали позицию Испании по вопросу Гибралтара.

Как уточняет Europa Press, нынешнюю формулировку декларации можно было бы интерпретировать так, что вопрос Гибралтара в будущем смогут обсуждать Лондон и Брюссель. В свою очередь испанская сторона настаивает на том, что гибралтарский вопрос должны обсуждать Лондон и Мадрид. В четверг агентство Reuters сообщило, что Испания будет голосовать против проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза из-за того, что в документе в его нынешнем виде недостаточно четко определен вопрос о Гибралтаре.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.

Как сообщал УНН, лидеры 27 государств-членов Европейского Союза в воскресенье, 25 ноября, представят совместное заявление, охватывающее ряд несогласованных вопросов в контексте Brexit, в частности вопросы рыболовства, экологических стандартов и Гибралтара.