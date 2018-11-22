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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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7 марта, 17:42 • 142502 просмотра

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СМИ: Мадрид обвинил Лондон и Брюссель в вероломном поведении по вопросу Гибралтара

СМИ: Мадрид обвинил Лондон и Брюссель в вероломном поведении по вопросу Гибралтара

Киев  •  УНН

 • 7012 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власти Испании заявили, что Лондон и Брюссель повели себя вероломно в вопросе статуса Гибралтара, изменив в последний момент по просьбе британской премьер-министрессы Терезы Мэй политическую декларацию по будущим отношениям между ЕС и Соединенным Королевством. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press со ссылкой на госсекретаря по вопросам Евросоюза Луиса Марко Агириано, информирует УНН.

Как уточнил дипломат, предыдущие версии декларации учитывали позицию Испании по вопросу Гибралтара.

Как уточняет Europa Press, нынешнюю формулировку декларации можно было бы интерпретировать так, что вопрос Гибралтара в будущем смогут обсуждать Лондон и Брюссель. В свою очередь испанская сторона настаивает на том, что гибралтарский вопрос должны обсуждать Лондон и Мадрид. В четверг агентство Reuters сообщило, что Испания будет голосовать против проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза из-за того, что в документе в его нынешнем виде недостаточно четко определен вопрос о Гибралтаре.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.

Как сообщал УНН, лидеры 27 государств-членов Европейского Союза в воскресенье, 25 ноября, представят совместное заявление, охватывающее ряд несогласованных вопросов в контексте Brexit, в частности вопросы рыболовства, экологических стандартов и Гибралтара.

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