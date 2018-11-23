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Испания не смогла договориться с Великобританией касательно Brexit

Испания не смогла договориться с Великобританией касательно Brexit

Киев  •  УНН

 • 9620 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По итогам переговоров между главой правительства Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Испании Педро Санчесом позиции двух стран по поводу Brexit значительно отличаются. При отсутствии изменений Испания будет блокировать соглашение по выходу Великобритании из ЕС, об этом в Twitter заявил премьер Испании Педро Санчес, сообщает УНН.

“После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции по-прежнему далеки. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы заблокируем (соглашение — ред.) Brexit”, — написал глава правительства Испании в своем микроблоге Twitter.

Ранее власти Испании заявили, что Лондон и Брюссель поступили вероломно относительно статуса Гибралтара, изменив в последний момент по просьбе британской премьер-министрессы Терезы Мэй политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством.

Как сообщал УНН, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство “раздражено” тем, что в соглашении о Brexit, подготовленном для выхода Великобритании из Европейского Союза, не указано, что будущее Гибралтара должно решаться непосредственно должностными лицами в Мадриде и Лондоне. Великобритания настаивает на том, что Гибралтар является частью Соединенного Королевства, но Испания утверждает, что это не так. Мадрид никогда не отказывался от требований о распространении на него своего суверенитета.

Напомним также, что лидеры 27 государств-членов Европейского Союза в воскресенье, 25 ноября, представят совместное заявление, охватывающее ряд несогласованных вопросов в контексте Brexit, в частности вопросы рыболовли, экологических стандартов и Гибралтара.

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