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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Іспанія закликає ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо російського імпорту СПГ - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22415 перегляди

Іспанія просить ЄС скоординувати більш жорстку позицію на імпорт російського СПГ і допомогти країнам вийти з довгострокових контрактів з москвою.

Іспанія закликає ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо російського імпорту СПГ - Bloomberg

Іспанія попросила Європейський Союз зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, забезпечивши, щоб країни могли його блокувати, не перенаправляючи поставки до сусідів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ми повинні забезпечити ефективну відповідь. Будь ласка, давайте спробуємо скоординувати, як ми реагуємо на це (поставки російського СПГ – ред.), як на спотовому ринку, так і за існуючими контрактами,

- заявила міністрка енергетики Іспанії Тереза Рібера.

Деталі

Хоча ЄС незабаром дозволить країнам-членам блокувати поставки російського СПГ без застосування санкцій, вона зазначила, що поки не зрозуміло, як цей інструмент буде працювати.

За словами Рібери, необхідні також рекомендації щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з москвою за принципом "бери або плати", при цьому переконавшись, що газ не буде просто перенаправлений в іншу третю країну.

Нагадаємо

Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу, термін дії якого спливає у 2024 році. Водночас країна говорить з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті газу після завершення контракту, і чекає на відповідну позицію ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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