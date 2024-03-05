Іспанія закликає ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо російського імпорту СПГ - Bloomberg
Київ • УНН
Іспанія просить ЄС скоординувати більш жорстку позицію на імпорт російського СПГ і допомогти країнам вийти з довгострокових контрактів з москвою.
Іспанія попросила Європейський Союз зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, забезпечивши, щоб країни могли його блокувати, не перенаправляючи поставки до сусідів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Ми повинні забезпечити ефективну відповідь. Будь ласка, давайте спробуємо скоординувати, як ми реагуємо на це (поставки російського СПГ – ред.), як на спотовому ринку, так і за існуючими контрактами,
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Хоча ЄС незабаром дозволить країнам-членам блокувати поставки російського СПГ без застосування санкцій, вона зазначила, що поки не зрозуміло, як цей інструмент буде працювати.
За словами Рібери, необхідні також рекомендації щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з москвою за принципом "бери або плати", при цьому переконавшись, що газ не буде просто перенаправлений в іншу третю країну.
Нагадаємо
Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу, термін дії якого спливає у 2024 році. Водночас країна говорить з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті газу після завершення контракту, і чекає на відповідну позицію ЄС.