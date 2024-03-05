Испания призывает ЕС занять более жесткую позицию по российскому импорту СПГ - Bloomberg
Киев • УНН
Испания просит ЕС скоординировать более жесткую позицию на импорт российского СПГ и помочь странам выйти из долгосрочных контрактов с москвой.
Испания попросила Европейский Союз занять более жесткую позицию по импорту российского сжиженного природного газа, обеспечив, чтобы страны могли его блокировать, не перенаправляя поставки к соседям. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Мы должны обеспечить эффективный ответ. Пожалуйста, давайте попробуем скоординировать, как мы реагируем на это (поставки российского СПГ - ред.), как на спотовом рынке, так и по существующим контрактам,
Детали
Хотя ЕС вскоре позволит странам-членам блокировать поставки российского СПГ без применения санкций, она отметила, что пока не понятно, как этот инструмент будет работать.
По словам Риберы, необходимы также рекомендации относительно того, как вывести компании из долгосрочных контрактов с москвой по принципу "бери или плати", при этом убедившись, что газ не будет просто перенаправлен в другую третью страну.
Напомним
Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа, срок действия которого истекает в 2024 году. В то же время страна говорит с европейскими партнерами относительно их потребности в транзите газа после завершения контракта, и ждет соответствующей позиции ЕС.
Испания призывает ЕС занять более жесткую позицию по российскому импорту СПГ - Bloomberg
Испания просит ЕС скоординировать более жесткую позицию на импорт российского СПГ и помочь странам выйти из долгосрочных контрактов с москвой.
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