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Іран відповість на ядерну пропозицію ЄС до півночі понеділка - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Іран відповість на «остаточний» проект тексту Євросоюзу з порятунку ядерної угоди 2015 року до півночі понеділка, заявив міністр закордонних справ Ірану, закликавши США проявити гнучкість для вирішення трьох питань, що залишилися.Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Іран відповість на ядерну пропозицію ЄС до півночі понеділка - МЗС

Деталі

Після 16 місяців непрямих американо-іранських переговорів, високопосадовець ЄС заявив 8 серпня, що було висунуто «остаточну» пропозицію яка чекає відповіді протягом «кількох тижнів».

У той час як Вашингтон заявив, що готовий швидко укласти угоду про поновлення угоди 2015 року на основі пропозицій ЄС, іранські учасники переговорів заявили, що «додаткові погляди та міркування» Тегерана щодо тексту ЄС будуть передані пізніше.

«Наша відповідь буде дана ЄС сьогодні о 12 годині ночі… Є три питання, з яких ми зможемо дійти згоди найближчими днями», — сказав міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян, припускаючи, що відповідь Тегерана не буде остаточною.

«Ми сказали їм, що наші червоні лінії повинні дотримуватися… Ми виявили достатню гнучкість… Ми не хочемо укласти угоду, яка не буде реалізована на місцях через 40 днів, два чи три місяці».

Дипломати та офіційні особи заявили агентству Reuters, що незалежно від того, чи Тегеран і Вашингтон приймуть «остаточну» пропозицію ЄС, жоден з них навряд чи оголосить пакт «мертвим», тому що його збереження відповідає інтересам обох сторін.

Амірабдоллахян сказав, що «найближчі дні дуже важливі», щоб побачити, чи Сполучені Штати виявлять гнучкість з трьох питань, що залишилися.

«Це не буде кінцем світу, якщо вони не виявлять гнучкості... Тоді нам будуть потрібні додаткові зусилля і переговори... для вирішення питань, що залишилися», - сказав він.

Доповнення

У 2018 році тодішній президент Дональд Трамп порушив угоду, укладену до його вступу на посаду, назвавши її надто м'якою щодо Ірану, і знову ввів жорсткі санкції США, змусивши Ісламську Республіку почати порушувати свої обмеження на збагачення урану.

Угода 2015 року опинилася на межі відродження у березні після 11 місяців непрямих переговорів між Тегераном та адміністрацією президента США Джо Байдена у Відні.

Але переговори зірвалися через перешкоди, включаючи вимогу Тегерана до Вашингтона надати гарантії того, що жоден президент США не відмовиться від угоди, як це зробив Трамп.

Байден не може цього обіцяти, тому що ядерна угода — це необов'язкова політична домовленість, а не договір, що юридично зобов'язує.

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