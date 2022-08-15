Иран ответит на ядерное предложение ЕС до полуночи понедельника - МИД

Детали

После 16 месяцев косвенных американо-иранских переговоров, чиновник ЕС заявил 8 августа, что было выдвинуто «окончательное» предложение ожидающее ответа в течение «нескольких недель».

В то время как Вашингтон заявил, что готов быстро заключить соглашение о возобновлении соглашения 2015 года на основе предложений ЕС, иранские участники переговоров заявили, что «дополнительные взгляды и рассуждения» Тегерана относительно текста ЕС будут переданы позже.

«Наш ответ будет дан ЕС сегодня в 12 часов ночи… Есть три вопроса, по которым мы сможем прийти к согласию в ближайшие дни», — сказал министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян, предполагая, что ответ Тегерана не будет окончательным.

«Мы сказали им, что наши красные линии должны придерживаться… Мы показали достаточную гибкость… Мы не хотим заключить соглашение, которое не будет реализовано на местах через 40 дней, два или три месяца».

Дипломаты и официальные лица заявили агентству Reuters, что независимо от того, примут ли Тегеран и Вашингтон «окончательное» предложение ЕС, ни один из них вряд ли объявит пакт «мертвым», потому что его сохранение отвечает интересам обеих сторон.

Амирабдоллахян сказал, что «ближайшие дни очень важны», чтобы увидеть, проявят ли Соединенные Штаты гибкость по трем оставшимся вопросам.

«Это не будет концом света, если они не проявят гибкости... Тогда нам потребуются дополнительные усилия и переговоры... для решения оставшихся вопросов», - сказал он.

Дополнение

В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп нарушил соглашение, заключенное до его вступления в должность, назвав его слишком мягким в отношении Ирана, и снова ввел жесткие санкции США, заставив Исламскую Республику начать нарушать свои ограничения на обогащение урана.

Соглашение 2015 года оказалось на грани возрождения в марте после 11 месяцев косвенных переговоров между Тегераном и администрацией президента США Джо Байдена в Вене.

Но переговоры сорвались из-за препятствий, включая требование Тегерана к Вашингтону предоставить гарантии того, что ни один президент США не откажется от соглашения, как это сделал Трамп.

Байден не может этого обещать, потому что ядерное соглашение — это необязательная политическая договоренность, а не юридически обязывающий договор.