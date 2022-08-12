Іран прийме пропозицію ЄС щодо відновлення ядерної угоди, тільки за умови виконання вимог - джерела

У понеділок ЄС заявив, що висунув "остаточний" текст угоди після чотирьох днів непрямих переговорів між офіційними особами США та Ірану у Відні.

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Агентство IRNA процитувало неназваного іранського дипломата, який заявив, що Тегеран розглядає пропозицію.

"Пропозиції ЄС можуть бути прийнятними, якщо вони нададуть Ірану впевненість у питаннях гарантій та санкцій", - сказав дипломат.

Ісламська Республіка прагне отримати гарантії того, що жоден майбутній президент США не відмовиться від угоди, якщо її буде відновлено, як це зробив тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році і відновив жорсткі санкції США щодо Ірану.

Однак президент Джо Байден не може дати таких гарантій, тому що угода є політичною угодою, а не договором, що юридично зобов'язує.

У Вашингтоні заявили, що готові швидко домовитися про поновлення угоди на основі пропозицій ЄС.

Іранські офіційні особи заявили, що вони передадуть свої "додаткові думки та міркування" ЄС, який координує переговори після консультацій у Тегерані.

Що передувало

У березні здавалося, що пакт 2015 року близький до відродження. Але 11 місяців непрямих переговорів між Тегераном і адміністрацією Байдена у Відні зайшли в глухий кут, головним чином через те, що Іран наполягав на тому, щоб Вашингтон виключив його елітний Корпус вартових ісламської революції зі списку іноземних терористичних організацій США.

У середу Сполучені Штати звинуватили члена Корпусу вартових ісламської революції у змові з метою вбивства Джона Болтона, радника Трампа з національної безпеки, хоча Вашингтон заявив, що не вважає, що звинувачення мають вплинути на ядерні переговори з Тегераном.

Відповідно до угоди 2015 року, Іран призупинив свою спірну програму збагачення урану, можливий шлях до створення ядерної зброї, в обмін на звільнення від санкцій США, ЄС та ООН.

Тегеран заявляє, що йому потрібна ядерна енергія лише з мирною метою.