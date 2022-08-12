Иран примет предложение ЕС о возобновлении ядерного соглашения, только при условии выполнения требований – источники

В понедельник ЕС заявил, что выдвинул "окончательный" текст соглашения после четырех дней косвенных переговоров между официальными лицами США и Ирана в Вене.

Детали

Агентство IRNA процитировало неназванного иранского дипломата, заявившего, что Тегеран рассматривает предложение.

"Предложения ЕС могут быть приемлемыми, если они придадут Ирану уверенность в вопросах гарантий и санкций", - сказал дипломат.

Исламская Республика стремится получить гарантии того, что ни один будущий президент США не откажется от соглашения, если оно будет восстановлено, как это сделал тогдашний президент Дональд Трамп в 2018 году и возобновил жесткие санкции США в отношении Ирана.

Однако президент Джо Байден не может дать таких гарантий, потому что соглашение является политическим соглашением, а не юридически обязывающим договором.

В Вашингтоне заявили, что готовы быстро договориться о возобновлении соглашения на основе предложений ЕС.

Иранские официальные лица заявили, что они передадут свои "дополнительные мнения и соображения" ЕС, координирующего переговоры после консультаций в Тегеране.

Что предшествовало

В марте казалось, что пакт 2015 года близок к возрождению. Но 11 месяцев косвенных переговоров между Тегераном и администрацией Байдена в Вене зашли в тупик, главным образом потому, что Иран настаивал на том, чтобы Вашингтон исключил его элитный Корпус стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций США.

В среду Соединенные Штаты обвинили члена Корпуса стражей исламской революции в сговоре с целью убийства Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности, хотя Вашингтон заявил, что не считает, что обвинения должны повлиять на ядерные переговоры с Тегераном.

Согласно соглашению 2015 года, Иран приостановил свою спорную программу обогащения урана, возможный путь к созданию ядерного оружия, в обмен на освобождение от санкций США, ЕС и ООН.

Тегеран заявляет, что ему нужна ядерная энергия только в мирных целях.