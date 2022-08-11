Іран відкинув заяву США про змову з метою вбивства колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона

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Заява США пролунала у вирішальний момент переговорів щодо відновлення ядерної угоди із Іраном.

«Міністерство юстиції США висунула звинувачення, не надавши вагомих доказів, створивши новий художній твір», - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані.

«Цього разу вони вигадали змову за участю таких людей, як Болтон, чия політична кар'єра провалилася», — додав Канані.

«Ісламська республіка застерігає від будь-яких дій, спрямованих проти іранських громадян, вдаючись до сміховинних звинувачень».

Контекст

Міністерство юстиції США звинуватило члена Корпусу вартових ісламської революції Шахрама Пурсафі в тому, що він запропонував заплатити 300 000 доларів США за вбивство Болтона.

За словами відомства, цей план, ймовірно, був розроблений для помсти за вбивство американцями високопоставленого гвардійського командира Касема Сулеймані в Іраку в січні 2020 року.

Стверджується, що Пурсафі також замовчував можливість другої мети, яка, за його словами, принесла б вбивці 1 мільйон доларів.

У судових документах цю мету не вказано, але, за даними американського ЗМІ Axios, це був колишній держсекретар і директор ЦРУ Майк Помпео.

Згідно з документами, людина, з якою мав справу Пурсафі, насправді була інформатором Федерального бюро розслідувань США.

Пурсафі було висунуто звинувачення у використанні коштів міждержавної торгівлі для скоєння вбивства за наймом, що тягне за собою до 10 років позбавлення волі та спробою надати матеріальну підтримку транснаціональній змові з убивством, за яке передбачено 15-річний вирок.

Міністерство юстиції заявило, що Пурсафі залишається на волі і імовірно перебуває в Ірані.

«Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто раніше служив, Іран зіштовхнеться з серйозними наслідками», — попередив нинішній радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван після оголошення звинувачень.

Додамо

Сулеймані, шановану фігуру в Ірані, було вбито внаслідок удару американського безпілотника 7 січня 2020 року.

Після його смерті Тегеран заприсягся помститися, а Сполучені Штати посилили заходи безпеки для відомих нинішніх та колишніх чиновників, включаючи Помпео, який керував Держдепартаментом у момент вбивства Сулеймані.

Болтон, як і Помпео, затятий критик Ірану, був радником з національної безпеки в Білому домі колишнього президента Дональда Трампа з квітня 2018 року до вересня 2019 року.

Він був категорично проти угоди 2015 року, яка обмежує ядерну програму Ірану, та підтримав односторонній вихід адміністрації Трампа з пакту у травні 2018 року.

Болтон назвав уряд Ірану «брехунами, терористами та ворогами Сполучених Штатів» у своїй заяві в середу.