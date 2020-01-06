У Тегерані попрощалися з генералом Сулеймані

КИЇВ. 6 січня. УНН. Церемонія прощання з командувачем спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касемом Сулеймані, який загинув під час удару американським безпілотником минулого тижня в Багдаді, відбулася у Тегеранському університеті у столиці Ірану в присутності величезного натовпу. Про це повідомляє IRNA, передає УНН.