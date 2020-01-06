У Тегерані попрощалися з генералом Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Церемонія прощання з командувачем спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касемом Сулеймані, який загинув під час удару американським безпілотником минулого тижня в Багдаді, відбулася у Тегеранському університеті у столиці Ірану в присутності величезного натовпу. Про це повідомляє IRNA, передає УНН.
Церемонія прощання з генералом Сулеймані почалася сьогодні о 8 годині ранку за місцевим часом в Тегеранському університеті.
Під час церемонії верховний лідер аятолла Алі Хаменеї здійснив намаз за тіло Сулеймані.
"Ця подія, яка транслюється в прямому ефірі на іранських телеканалах, отримала широке висвітлення в ЗМІ по всьому світу", - відзначає агентство.
Іранські ЗМІ заявляють, що "мільйони людей" прийшли у Тегерані на церемонію прощання з генералом Сулеймані.
За даними IRNA, посли Палестини, Туреччини, Афганістану, Іраку, Сирії, Узбекистану, Азербайджану, Кенії і Гвінеї-Бісау і повірений в справах Оману в Ірані брали участь в похоронах генерала Сулеймані, які відбулися сьогодні в Тегерані "за участю понад мільйона людей".
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді.