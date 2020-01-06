В Тегеране попрощались с генералом Сулеймани
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Церемония прощания с командующим спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касемом Сулеймани, который погиб во время удара американским беспилотником на прошлой неделе в Багдаде, состоялась в Тегеранском университете в столице Ирана в присутствии огромной толпы. Об этом сообщает IRNA, передает УНН.
Церемония прощания с генералом Сулеймани началась сегодня в 8:00 утра по местному времени в Тегеранском университете.
Во время церемонии верховный лидер аятолла Али Хаменеи совершил намаз за тело Сулеймани.
"Это событие, которое транслируется в прямом эфире на иранских телеканалах, получило широкое освещение в СМИ по всему миру", - отмечает агентство.
Иранские СМИ заявляют, что "миллионы людей" пришли в Тегеране на церемонию прощания с генералом Сулеймани.
По данным IRNA, послы Палестины, Турции, Афганистана, Ирака, Сирии, Узбекистана, Азербайджана, Кении и Гвинеи-Бисау и поверенный в делах Омана в Иране участвовали в похоронах генерала Сулеймани, которые состоялись сегодня в Тегеране "с участием более миллиона человек" .
Напомним, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.