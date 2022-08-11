Иран отверг заявление США о сговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 13975 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 24455 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 60446 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 101868 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136110 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133463 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288078 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136909 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123428 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385259 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 13141 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 15713 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 12515 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20216 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20030 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 13978 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288079 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307062 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385259 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 360889 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4608 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82643 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116072 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135718 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174248 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Иран отверг заявление США о сговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона

Киев • УНН

 • 182402 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В четверг Иран отверг обвинения США в сговоре с целью убийства бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона в отместку за убийство одного из своих высших командиров. Об этом УНН информирует со ссылкой на Arab News.

Иран отверг заявление США о сговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона

Детали

Заявление США прозвучало в решающий момент переговоров о возобновлении ядерного соглашения с Ираном.

«Министерство юстиции США выдвинуло обвинения, не предоставив весомых доказательств, создав новое художественное произведение», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«В этот раз они придумали заговор с участием таких людей, как Болтон, чья политическая карьера провалилась», — добавил Канани.

«Исламская республика предостерегает от любых действий, направленных против иранских граждан, прибегая к смехотворным обвинениям».

Контекст

Министерство юстиции США обвинило члена Корпуса стражей исламской революции Шахрама Пурсафи в том, что он предложил заплатить 300 000 долларов США за убийство Болтона.

По словам ведомства, этот план, вероятно, был разработан для мести за убийство американцами высокопоставленного гвардейского командира Касема Сулеймани в Ираке в январе 2020 года.

Утверждается, что Пурсафи также умалчивал о возможности второй цели, которая, по его словам, принесла бы убийцы 1 миллион долларов.

В судебных документах эта цель не указана, но, по данным американского СМИ Axios, это был бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео.

Согласно документам, человек, с которым имел дело Пурсафи, на самом деле был информатором Федерального бюро расследований США.

Пурсафи было предъявлено обвинение в использовании средств межгосударственной торговли для совершения убийства по найму, что влечет до 10 лет лишения свободы и попыткой оказать материальную поддержку транснациональному сговору с убийством, за которое предусмотрен 15-летний приговор.

Министерство юстиции заявило, что Пурсафи остается на свободе и предположительно находится в Иране.

«Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам, или тех, кто раньше служил, Иран столкнется с серьезными последствиями», — предупредил нынешний советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан после оглашения обвинений.

Добавим

Сулеймани, уважаемая фигура в Иране, был убит в результате удара американского беспилотника 7 января 2020 года.

После его смерти Тегеран поклялся отомстить, а Соединенные Штаты усилили меры безопасности для известных нынешних и бывших чиновников, включая Помпео, руководившего Госдепартаментом в момент убийства Сулеймани.

Болтон, как и Помпео, ярый критик Ирана, был советником по национальной безопасности в Белом доме бывшего президента Дональда Трампа с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.

Он был категорически против соглашения 2015 года, ограничивающего ядерную программу Ирана, и поддержал односторонний выход администрации Трампа из пакта в мае 2018 года.

Болтон назвал правительство Ирана «лжецами, террористами и врагами Соединенных Штатов» в своем заявлении в среду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28