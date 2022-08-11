Иран отверг заявление США о сговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона

Детали

Заявление США прозвучало в решающий момент переговоров о возобновлении ядерного соглашения с Ираном.

«Министерство юстиции США выдвинуло обвинения, не предоставив весомых доказательств, создав новое художественное произведение», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«В этот раз они придумали заговор с участием таких людей, как Болтон, чья политическая карьера провалилась», — добавил Канани.

«Исламская республика предостерегает от любых действий, направленных против иранских граждан, прибегая к смехотворным обвинениям».

Контекст

Министерство юстиции США обвинило члена Корпуса стражей исламской революции Шахрама Пурсафи в том, что он предложил заплатить 300 000 долларов США за убийство Болтона.

По словам ведомства, этот план, вероятно, был разработан для мести за убийство американцами высокопоставленного гвардейского командира Касема Сулеймани в Ираке в январе 2020 года.

Утверждается, что Пурсафи также умалчивал о возможности второй цели, которая, по его словам, принесла бы убийцы 1 миллион долларов.

В судебных документах эта цель не указана, но, по данным американского СМИ Axios, это был бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео.

Согласно документам, человек, с которым имел дело Пурсафи, на самом деле был информатором Федерального бюро расследований США.

Пурсафи было предъявлено обвинение в использовании средств межгосударственной торговли для совершения убийства по найму, что влечет до 10 лет лишения свободы и попыткой оказать материальную поддержку транснациональному сговору с убийством, за которое предусмотрен 15-летний приговор.

Министерство юстиции заявило, что Пурсафи остается на свободе и предположительно находится в Иране.

«Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам, или тех, кто раньше служил, Иран столкнется с серьезными последствиями», — предупредил нынешний советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан после оглашения обвинений.

Добавим

Сулеймани, уважаемая фигура в Иране, был убит в результате удара американского беспилотника 7 января 2020 года.

После его смерти Тегеран поклялся отомстить, а Соединенные Штаты усилили меры безопасности для известных нынешних и бывших чиновников, включая Помпео, руководившего Госдепартаментом в момент убийства Сулеймани.

Болтон, как и Помпео, ярый критик Ирана, был советником по национальной безопасности в Белом доме бывшего президента Дональда Трампа с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.

Он был категорически против соглашения 2015 года, ограничивающего ядерную программу Ирана, и поддержал односторонний выход администрации Трампа из пакта в мае 2018 года.

Болтон назвал правительство Ирана «лжецами, террористами и врагами Соединенных Штатов» в своем заявлении в среду.