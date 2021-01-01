Іран загрожує США помстою "зсередини" за вбивство Сулеймані

За словами Гаану, помститися за його попередника може хтось "зсередини" Америки.

Раніше глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф звинуватив президента США Дональда Трампа в "фабрикації" приводу для нападу на Іран і сказав, що його країна вживе заходів для активної оборони.

Іранська риторика посилюється напередодні першої річниці з дня смертоносної американської операції, проведеної за наказом і ініціативи Трампа. Вона відбулася 3 січня 2020 року. Сулеймані був убитий в результаті удару з безпілотника.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їх іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу, що насувається і заховалися, зумівши уникнути загибелі і важких поранень.

У той же час в результаті напруги в регіоні в небі над Іраном було збито українською лайнер.

Нагадаємо, в ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український лайнер. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи запропонував виплатити сім'ям жертв по 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. В результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявила, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - по крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Розслідування катастрофи триває.