Іран загрожує США помстою "зсередини" за вбивство Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Вбивство генерала Касема Сулеймані не зупинить опір Ірану, заявив Ісмаїл Гаан, який змінив покійного лідера Корпусу вартових ісламської революції, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами Гаану, помститися за його попередника може хтось "зсередини" Америки.
Раніше глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф звинуватив президента США Дональда Трампа в "фабрикації" приводу для нападу на Іран і сказав, що його країна вживе заходів для активної оборони.
Іранська риторика посилюється напередодні першої річниці з дня смертоносної американської операції, проведеної за наказом і ініціативи Трампа. Вона відбулася 3 січня 2020 року. Сулеймані був убитий в результаті удару з безпілотника.
Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їх іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу, що насувається і заховалися, зумівши уникнути загибелі і важких поранень.
У той же час в результаті напруги в регіоні в небі над Іраном було збито українською лайнер.
Нагадаємо, в ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український лайнер. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи запропонував виплатити сім'ям жертв по 150 тисяч доларів.
Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. В результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.
Іранські війська 11 січня заявила, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - по крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.
Розслідування катастрофи триває.