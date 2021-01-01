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Іран загрожує США помстою "зсередини" за вбивство Сулеймані

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Вбивство генерала Касема Сулеймані не зупинить опір Ірану, заявив Ісмаїл Гаан, який змінив покійного лідера Корпусу вартових ісламської революції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Іран загрожує США помстою "зсередини" за вбивство Сулеймані

За словами Гаану, помститися за його попередника може хтось "зсередини" Америки.

Раніше глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф звинуватив президента США Дональда Трампа в "фабрикації" приводу для нападу на Іран і сказав, що його країна вживе заходів для активної оборони.

Іранська риторика посилюється напередодні першої річниці з дня смертоносної американської операції, проведеної за наказом і ініціативи Трампа. Вона відбулася 3 січня 2020 року. Сулеймані був убитий в результаті удару з безпілотника.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їх іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу, що насувається і заховалися, зумівши уникнути загибелі і важких поранень.

У той же час в результаті напруги в регіоні в небі над Іраном було збито українською лайнер.

Нагадаємо, в ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український лайнер. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи запропонував виплатити сім'ям жертв по 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. В результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявила, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - по крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Розслідування катастрофи триває.

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