Иран грозит США местью “изнутри” за убивство Сулеймани
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Убийство генерала Касема Сулеймани не остановит сопротивление Ирана, заявил, сменивший покойного лидера Корпуса стражей исламской революции Исмаил Гаани, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам Гаани, отомстить за его предшественника может некто “изнутри” Америки.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в “фабрикации” повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны.
Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня смертоносной американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа. Она состоялась 3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника.
Через несколько дней после этой американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Они были предупреждены о надвигающейся угрозе и скрылись в убежище, сумев избежать гибели и тяжелых ранений.
В тоже время в результате напряжения в регионе в небе над Ираном был сбит украинский лайнер
В ходе иранских ударов, однако, средства ПВО страны по ошибке сбили украинский лайнер. Тегеран признал вину и спустя год после катастрофы предложил выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов.
Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.
Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — по крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Расследование катастрофы продолжается.