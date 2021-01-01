Иран грозит США местью “изнутри” за убивство Сулеймани

По словам Гаани, отомстить за его предшественника может некто “изнутри” Америки.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в “фабрикации” повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны.

Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня смертоносной американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа. Она состоялась 3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника.

Через несколько дней после этой американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Они были предупреждены о надвигающейся угрозе и скрылись в убежище, сумев избежать гибели и тяжелых ранений.

В тоже время в результате напряжения в регионе в небе над Ираном был сбит украинский лайнер

В ходе иранских ударов, однако, средства ПВО страны по ошибке сбили украинский лайнер. Тегеран признал вину и спустя год после катастрофы предложил выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — по крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Расследование катастрофы продолжается.