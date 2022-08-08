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ЄС представив "остаточний текст" ядерних переговорів із Іраном - ЗМІ

ЄС представив "остаточний текст" ядерних переговорів із Іраном - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. AFP з посиланням на слова європейського чиновника повідомляє, що ЄС представив "остаточний текст" на переговорах щодо порятунку угоди 2015 року, спрямованої на приборкання ядерних амбіцій Тегерана, передає УНН.

Цитата

"Ми працювали чотири дні, і сьогодні текст на столі, - сказав журналістам чиновник на умовах анонімності. - Переговори завершено, це остаточний текст… і він не переглядатиметься".

Деталі

В свою чергу видання Politico зазначає, що західні офіційні особи завершили переговори з технічних питань, які залишалися відкритими в остаточному проекті тексту, поширеному головою зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепом Боррелем 21 липня. Остаточний проект визначає кроки, які Іран та США мають зробити, щоб повернутися до повного дотримання початкової ядерної угоди з Іраном 2015 року, що офіційно називається Спільним всеосяжним планом дій.

У понеділок ЄС офіційно розішле остаточний проект документа учасникам та попросить США та Іран погодити його.

"Є реальний шанс на угоду, але, як завжди, залишається низка невизначеностей", - сказав Politico один високопоставлений західний чиновник.

Іранська переговорна група представила переговорникам свої конструктивні погляди з метою просування переговорного процесу, і результат переговорів залежить від бажання іншої сторони ухвалити необхідні політичні рішення, зазначив офіційний представник МЗС Ірану в коментарі агенству MEHR у відповідь на повідомлення про те, що остаточний текст угоди, ймовірно, буде підготовлений у Відні протягом кількох годин.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що у разі ухвалення відповідних рішень іншою стороною переговори можуть бути завершені швидко, але ми ще не на цьому етапі", — додав представник МЗС на умовах анонімності.

Доповнення

Переговори у Відні про відновлення угоди розпочалися у квітні 2021 року, але в останні місяці зайшли у глухий кут на тлі розбіжностей між Тегераном та Вашингтоном, який минулого місяця також провів невдалий дводенний раунд непрямих переговорів у Катарі.

Колишній президент США Дональд Трамп ввів всеосяжні санкції проти Тегерана, які також підтримав президент Джо Байден, та пообіцяв ще більше посилити кампанію "максимального тиску" свого попередника, якщо угода не буде відновлена.

Минулого місяця Іран зняв 27 камер МАГАТЕ, після того як США та три основні європейські союзники, які беруть участь у угоді, представили резолюцію, яка засуджує Іран, і яку було прийнято радою директорів МАГАТЕ.

Тегеран також засудив генерального директора МАГАТЕ Гроссі за те, що він зробив політичні коментарі, що виходять за межі технічного мандату агентства.

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