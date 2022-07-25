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Іран триматиме камери МАГАТЕ вимкненими, доки ядерна угода не буде відновлена

Іран триматиме камери МАГАТЕ вимкненими, доки ядерна угода не буде відновлена

Київ • УНН

 • 110090 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Іран триматиме камери МАГАТЕ вимкненими доти, доки ядерну угоду 2015 року не буде відновлено, заявив у понеділок голова Організації з атомної енергії країни, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Tasnim, передає УНН.

Деталі

Іран повідомив МАГАТЕ, що він вивіз обладнання, у тому числі 27 камер, встановлених відповідно до угоди 2015 року зі світовими державами, після того, як у червні агентство ухвалило резолюцію з критикою Тегерана.

"Ми не включимо камери МАГАТЕ, поки інша сторона не повернеться до ядерної угоди", - заявив глава іранського атомного відомства Мохаммад Есламі.

Ядерний пакт 2015 року наклав обмеження на ядерну діяльність Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Тодішній президент Дональд Трамп вивів США з угоди у 2018 році, знову наклавши жорсткі економічні санкції на Тегеран.

У відповідь правлячі клірики Ірану порушили ядерні обмеження пакту.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані в понеділок звинуватив голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у "непрофесійних, несправедливих та неконструктивних поглядах" на ядерну програму Тегерана, пише Reuters.

Він також додав, що Тегеран сподівається, що незабаром можна буде повернутися до ядерної угоди, якщо Сполучені Штати виявлять добру волю.

Доповнення

Західні держави попереджають, що Іран наближається до створення ядерної бомби. Іран заперечує своє бажання. Непрямі переговори між Іраном та США щодо відновлення угоди 2015 року зайшли в глухий кут з березня.

Переговори зайшли в глухий кут частково через те, чи можуть Сполучені Штати виключити іранський Корпус вартових ісламської революції (КСІР) зі свого списку іноземних терористичних організацій. КСІР контролює елітні збройні сили та сили розвідки, які Вашингтон звинувачує у глобальній терористичній кампанії.

Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що не планує виключати КСІР зі списку.

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