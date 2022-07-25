Иран будет держать камеры МАГАТЭ выключенными, пока ядерное соглашение не будет возобновлено

Детали

Иран сообщил МАГАТЭ, что он вывез оборудование, в том числе 27 камер, установленных в соответствии с соглашением 2015 года с мировыми государствами, после того, как в июне агентство приняло резолюцию с критикой Тегерана.

"Мы не включим камеры МАГАТЭ, пока другая сторона не вернется к ядерному соглашению", - заявил глава иранского атомного ведомства Мохаммад Эслами.

Ядерный пакт 2015 года наложил ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену международных санкций. Тогдашний президент Дональд Трамп вывел США из соглашения в 2018 году, снова наложив жесткие экономические санкции на Тегеран.

В ответ правящие клирики Ирана нарушили ядерные ограничения пакта.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в понедельник обвинил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в "непрофессиональных, несправедливых и неконструктивных взглядах" на ядерную программу Тегерана, пишет Reuters.

Он также добавил, что Тегеран надеется, что в скором времени можно будет вернуться к ядерному соглашению, если Соединенные Штаты проявят добрую волю.

Дополнение

Западные государства предупреждают, что Иран близится к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает свое желание. Косвенные переговоры между Ираном и США по возобновлению соглашения 2015 года зашли в тупик с марта.

Переговоры зашли в тупик частично из-за того, могут ли Соединенные Штаты исключить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) из своего списка иностранных террористических организаций. КСИР контролирует элитные вооруженные силы и силы разведки, обвиняемые Вашингтоном в глобальной террористической кампании.

Администрация Байдена ясно дала понять, что не планирует исключать КСИР из списка.