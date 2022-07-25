Иран будет держать камеры МАГАТЭ выключенными, пока ядерное соглашение не будет возобновлено
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Иран будет держать камеры МАГАТЭ выключенными до тех пор, пока ядерное соглашение 2015 года не будет возобновлено, заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии страны, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim, передает УНН.
Детали
Иран сообщил МАГАТЭ, что он вывез оборудование, в том числе 27 камер, установленных в соответствии с соглашением 2015 года с мировыми государствами, после того, как в июне агентство приняло резолюцию с критикой Тегерана.
"Мы не включим камеры МАГАТЭ, пока другая сторона не вернется к ядерному соглашению", - заявил глава иранского атомного ведомства Мохаммад Эслами.
Ядерный пакт 2015 года наложил ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену международных санкций. Тогдашний президент Дональд Трамп вывел США из соглашения в 2018 году, снова наложив жесткие экономические санкции на Тегеран.
В ответ правящие клирики Ирана нарушили ядерные ограничения пакта.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в понедельник обвинил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в "непрофессиональных, несправедливых и неконструктивных взглядах" на ядерную программу Тегерана, пишет Reuters.
Он также добавил, что Тегеран надеется, что в скором времени можно будет вернуться к ядерному соглашению, если Соединенные Штаты проявят добрую волю.
Дополнение
Западные государства предупреждают, что Иран близится к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает свое желание. Косвенные переговоры между Ираном и США по возобновлению соглашения 2015 года зашли в тупик с марта.
Переговоры зашли в тупик частично из-за того, могут ли Соединенные Штаты исключить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) из своего списка иностранных террористических организаций. КСИР контролирует элитные вооруженные силы и силы разведки, обвиняемые Вашингтоном в глобальной террористической кампании.
Администрация Байдена ясно дала понять, что не планирует исключать КСИР из списка.