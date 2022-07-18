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Іран має технічні можливості для створення ядерної зброї

Іран має технічні можливості для створення ядерної зброї

Київ • УНН

 • 495378 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Іран має технічні можливості для створення ядерної зброї, але він ще не прийняв рішення про це, повідомив офіційний представник у неділю телеканалу Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Іран "має технічні можливості для створення ядерної бомби", заявив Камаль Харразі, який очолює консультативну раду, пов'язану з керівництвом Ірану.

Але Тегеран "не ухвалив рішення про створення атомної бомби", додав він.

Коментарі пролунали після того, як президент США Джо Байден відвідав цього тижня Близький Схід і підписав пакт про безпеку з Ізраїлем, пообіцявши протистояти створенню Іраном ядерної зброї.

Харразі, колишній міністр закордонних справ, також повідомив Al Jazeera, що Тегеран провів великі навчання, щоб мати можливість завдати удару в глибині Ізраїлю.

Він не уточнив, коли проходили навчання.

Що передувало

Новий пакт про безпеку, підписаний цього тижня Ізраїлем та Сполученими Штатами, зобов'язує Вашингтон "ніколи не дозволяти Ірану отримати ядерну зброю", заявляючи, що США "готові використати всі елементи своєї національної сили для забезпечення цього результату".

Раніше в неділю Тегеран звинуватив Вашингтон у провокуванні напруженості на Близькому Сході після того, як Байден пообіцяв, що Сполучені Штати "не терпітимуть спроб якоїсь країни домінувати над іншою в регіоні за допомогою військового нарощування, вторгнень та/або погроз".

Раніше цього місяця Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Тегеран почав "заправляти каскад центрифуг" на заводі зі збагачення палива.

У січні 2021 року Іран заявив, що збагачує уран до 20 відсотків чистоти, що набагато перевищує рівень 3,67 відсотка, узгоджений у рамках угоди 2015 року, а пізніше заявив, що він збагатив уран до 60 відсотків, що все ще менше за необхідні 90 відсотків для військового урану.

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